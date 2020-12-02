Премьер Туниса приказал силовикам активизировать борьбу с народными акциями протеста

ТУНИС, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Туниса Хишам Машиши дал указание силовым ведомствам принять все необходимые законные меры для открытия общественных дорог и возобновления работы жизненно важных предприятий, заблокированных в рамках акций протеста населения против экономического спада в стране. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении пресс-службы правительства Туниса.

Соответствующее заявление было сделано главой правительства после его встречи с министрами обороны, внутренних дел и юстиции, основной темой которой стало обсуждение ситуации с безопасностью в стране. Машиши подчеркнул, что вся деятельность по наведению порядка и восстановлению законности на заблокированных предприятиях и автомобильных дорогах должна осуществляться властями только во взаимодействии с прокуратурой.

В настоящее время на юге Туниса наблюдается всплеск протестов и социальной напряженности, вызванный ростом безработицы и резким падением уровня жизни из-за продолжающегося в стране экономического кризиса. В районе города Габес протестующие остановили работу нескольких предприятий по переработке природного газа, что вызвало острую нехватку бытовых газовых баллонов в масштабах всей республики в период наступления холодов и стало причиной роста массового недовольства населения Туниса.