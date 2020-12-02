Лидер "Нашей партии" Молдавии Усатый призвал сторонников к пикету парламента 3 декабря

КИШИНЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Лидер "Нашей партии" Молдавии, мэр второго по величине города Бельцы Ренато Усатый в среду призвал сторонников присоединиться к акции протеста, которую в четверг проводит у здания парламента избранный президент Майя Санду.

"Все, кто меня поддерживает, завтра выходите на этот протест против лжи, против узурпации власти в стране", - говорится в его заявлении на странице в Facebook.

3 декабря депутаты парламента соберутся на пленарное заседание. Недовольство оппозиции вызвала инициатива вывести из подчинения президента Службу информации и безопасности, которую направили в законодательный орган депутаты от Партии социалистов.

Срок полномочий президента страны Игоря Додона истекает 23 декабря. Санду признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов, который состоялся 15 ноября. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдавии. Усатый занял на этих выборах третье место.