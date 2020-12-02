В ООН считают, что бездействие и обструкция дорого обойдутся всем сторонам в Ливии

КАИР, 2 декабря. /ТАСС/. Все ливийцы должны разделить общую ответственность за будущее их страны, иначе бездействие и обструкция дорого им обойдутся. С таким мнением выступила в среду исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН, глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Стефани Уильямс, обращаясь к участникам нового раунда Форума ливийского политического диалога.

"Хочу напомнить о том, что сейчас время не играет вам на руку, как я уже говорила, а также хочу предупредить - бездействие и обструкция дорого вам обойдутся, - отметила она во вступительном слове, текст которого размещен на официальной странице МООНПЛ. - В настоящее время в вашей стране находится десять военных баз - по всей Ливии, а не в конкретном регионе. Эти базы частично или полностью оккупированы иностранными войсками. Сегодня в вашей стране 20 тыс. иностранных военнослужащих или наемников, а это вопиющее нарушение суверенитета Ливии. Вы смотрели на этих иностранцев как на гостей, но теперь они хозяйничают в вашем доме".

Уильямс также напомнила о "грубом нарушении эмбарго на поставки оружия". "Именно они [иностранные силы] спровоцировали поток оружия в вашу страну, однако ей совсем не нужно еще больше оружия, - указала и.о. спецпосланника генсека. - Их присутствие в Ливии не в ваших интересах, скорее, они здесь ради своих интересов".

Кризис и вирус

Уильямс также напомнила, что ранее предупреждала всех "об ухудшении социально-экономических условий". "В январе 2021 года мы ожидаем, что 1,3 млн ливийцев, ваших граждан, будут нуждаться в гуманитарной помощи, - подчеркнула она. - Наблюдается резкое снижение покупательной способности ливийского динара, всецело вернулся кризис ликвидности, наличных денег в обращении не хватает".

Эмиссар ООН также сообщила о крайне плачевной ситуации в сфере электроснабжения в Ливии. "Сейчас мы видим чудовищный кризис с электричеством, и мне не нужно напоминать, насколько катастрофическими были его отключения прошлым летом из-за ужасной коррупции и бесхозяйственности по всей стране. Я не обвиняю кого-то конкретно, это кризис, поразивший и запад, и восток [Ливии]. Работают лишь 13 из 27 электростанций, и сейчас нам необходимо немедленно инвестировать 1 млрд долларов в основные объекты электросети, чтобы избежать их полного краха".

"Но сделать это чрезвычайно сложно из-за разрозненности госучреждений, эпидемии коррупции и прослойки взяточников, стремящихся остаться у власти, - сказала Уильямс. - Все это усугубляется нарастающим пандемическим кризисом: у вас в Ливии почти 94 тыс. случаев заражения [коронавирусом], но мы полагаем, что эти цифры занижены, а фактическое число выше, в то время как стране крайне не хватает тестов на вирус".

"Мы считаем, и многие из вас согласятся, что наилучшим путем продвижения вперед является этот политический диалог, - заметила она. - Я знаю, что многие видят в нем только задачу разделения власти, но в действительности дело касается разделения ответственности ради будущих поколений. Поэтому я прошу вас в ходе наших дискуссий идти дальше, потому что я говорила и повторю: время работает не на вас".

Диалог и новая власть

В настоящее время МООНПЛ проводит второй раунд Форума ливийского политического диалога, который начался в середине ноября в Тунисе с прямых консультаций. Они завершились практически безрезультатно, после чего форум был переведен в формат онлайн. Тогда единственным его заметным итогом, как заявляла Уильямс, было то, что представители различных регионов Ливии согласились провести общенациональные выборы 24 декабря 2021 года.

В среду в рамках диалога эмиссарами ООН из их офиса в Тунисе была организована уже третья встреча второго раунда в режиме видеоконференции. Перед участниками форума по-прежнему стоит непростая задача выработки окончательного механизма формирования новой исполнительной власти на переходный период, в том числе это касается выбора главы и заместителей Президентского совета (исполняет функции главы государства), а также премьера будущего правительства национального единства.