Макрон и Столтенберг обсудили вопросы укрепления НАТО

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в среду телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого были обсуждены вопросы укрепления этой организации, а также суверенитета Европы. Об этом сообщил Елисейский дворец.

"Президент Франции выразил удовлетворение тем стратегическим анализом, который НАТО проводит со времени своего лондонского саммита, прошедшего год назад. Он приветствовал в этой связи доклад группы экспертов, который был представлен 1 декабря министрам иностранных дел. Данный доклад представляет собой сбалансированный и полезный анализ ситуации", - говорится в заявлении.

В ходе беседы с Йенсом Столтенбергом Макрон "высказал пожелание, чтобы это изучение вопроса стало более интенсивным и конкретизировалось в ближайшие месяцы с тем, чтобы усилить единство, солидарность и сплоченность Альянса. В частности это может быть достигнуто одобрением Стратегической концепции обороны от 2010 года, что может быть сделано на ближайшем саммите организации на основе тех консультаций, которые будут проведены между союзниками в соответствии с духом и буквой Вашингтонского договора [1949 года]", - говорится в заявлении.

Как сообщает Елисейский дворец, президент Франции "подчеркнул в этой связи свое стремление к обеспечению более сильного европейского суверенитета, который способствовал бы укреплению трансатлантического партнерства перед лицом современных вызовов". "Эта тема европейского суверенитета разумеется будет находиться в центре работ над концепцией "Стратегического компаса", которые осуществляют параллельно НАТО и ЕС, и которые должны завершиться в период французского председательства в Евросоюзе, к началу 2022 года", - говорится в заявлении.

Также в ходе прошедших переговоров Макрона и Столтенберга была обсуждена "та озабоченность, которую выражают все большее число стран НАТО относительно стратегических выборов, сделанных Турцией, что требует внести ясность на основе проведения откровенного обсуждения в рамках организации и в условиях нового трансатлантического контекста". Как отмечают в Елисейском дворце, это обсуждение носило "откровенный характер и проходило в обстановке взаимного доверия".