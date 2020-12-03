NYT: Байден склоняется к выдвижению Дэвида Коэна кандидатом на пост директора ЦРУ

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Избранный, по оценкам ведущих американских СМИ, президентом США демократ Джозеф Байден склоняется к тому, чтобы выдвинуть кандидатом на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвида Коэна, который ранее занимался темой приписываемого РФ вмешательства в американские выборы и разработкой антироссийских санкций. Об этом сообщила в среду электронная версия американской газеты The New York Times .

По словам источников издания, Байден еще не принял окончательного решения, оно будет зависеть от распределения других должностей, в том числе главы Пентагона и Минюста США. "Но ключевые советники сообщили, что Байдену нравится Коэн, а его возможное назначение также одобрила Эврил Хейнс, выдвинутая кандидатом на должность директора Нацразведки США", - отмечается в материале.

Коэн в 2015-2017 годах был заместителем директора ЦРУ. Президентом США в то время был Барак Обама. По сведениям издания, Коэн участвовал в совместной работе ЦРУ, Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства внутренней безопасности США по оценке приписываемого России вмешательства в президентские выборы в стране 2016 года.

Как отмечает издание, Коэн также занимал ряд должностей в Министерстве финансов США. Он, в частности, курировал вопросы, касающиеся санкций против России и Ирана. В 2019 году он исполнил эпизодическую роль в телесериале "Игра престолов".

По сведениям The New York Times, ранее Байден склонялся к выдвижению кандидатом на пост директора ЦРУ Тома Донилона, занимавшего пост помощника главы государства по национальной безопасности в администрации Обамы. Такую возможность больше не рассматривают.

Еще одним потенциальным кандидатом остается Майкл Морелл, говорится в статье. При Обаме он был заместителем руководителя ЦРУ, а также дважды становился исполняющим обязанности главы этого управления. Как отмечает газета, некоторые законодатели США выступают против кандидатуры Морелла в связи с тем, что в прошлом он высказывался в защиту программ, которые предполагали применение пыток.