Синдзо Абэ заявил, что не знает о намерении прокуратуры его допросить

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ не в курсе, что прокуратура Токио намерена вызвать его в добровольном порядке на допрос по делу о возможном нарушении выборного законодательства при организации банкета для сторонников правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом в четверг сообщает агентство Kyodo.

"Нет, я об этом не слышал", - приводит агентство его слова.

При этом, как отмечается, прокуратура уже направила экс-премьеру повестку. Также сообщается, что прокуратура приняла решение возбудить дело в отношении одного из бывших секретарей Абэ по подозрению в организации схемы подкупа избирателей.

В Японии продолжает развиваться скандал вокруг ежегодных торжественных приемов, проводимых правительством для любования сакурой. В прошлом году на такой прием было приглашено множество сторонников правящей Либерально-демократической партии Японии и приближенных премьера из региональных ячеек упомянутой политической силы. Обычно на это мероприятие, проводящееся с 1952 года, приглашают руководителей иностранных дипломатических представительств в Японии, выдающихся людей из мира искусства, культуры, спорта, науки и журналистики.

Вместе с тем в 2018 году в одном из отелей Токио накануне приема по любованию сакурой был организован банкет для 800 человек. За участие в нем с каждого брали по 5 тыс. иен ($46), хотя изначально сумма должна была быть в два раза больше. В этой связи весной этого года группа адвокатов в составе 660 человек подготовила обвинительные документы в отношении тогда еще премьер-министра Японии Синдзо Абэ в связи с якобы имевшимся нарушением выборного законодательства. Они настаивали на том, что глава правительства, а также еще три человека из руководства организации партийных сторонников в префектуре Ямагути - избирательного округа Абэ - не предоставили точную финансовую отчетность о потраченных на мероприятие средствах и о взносах в фонд организации.

Оппозиционные партии требуют также вызвать экс-премьера в парламент для дачи показаний. Синдзо Абэ ушел в отставку в сентябре нынешнего года по состоянию здоровья. На посту главы правительства он находился почти восемь лет, что стало абсолютным рекордом за всю историю Японии. После отставки, как ожидалось, Абэ сохранит существенное политическое влияние в стране, однако, как отмечает Kyodo, нынешняя история может заставить экс-премьера по крайней мере на время уйти в тень.