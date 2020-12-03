Совещание министров обороны АСЕАН и встреча с партнерами по диалогу пройдет 9-10 декабря

ХАНОЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Совещание министров обороны стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которое в текущем году организует Вьетнам в качестве действующего председателя этого регионального блока, пройдет на следующей неделе в Ханое в режиме телеконференции. Об этом сообщила в четверг армейская газета Quan Doi Nhan Dan со ссылкой на заместителя главы департамента внешних связей Министерства национальной обороны (МНО) Вьетнама Фам Мань Тханга.

По его словам, 14-е совещание министров обороны стран - членов АСЕАН (СМОА) и 7-е совещание министров обороны стран - членов АСЕАН в расширенном составе с партнерами по диалогу (СМОА плюс) станут самыми важными региональными мероприятиями в военной сфере, которые организует МНО Вьетнама в год председательства страны в АСЕАН. Эти совещания пройдут в режиме онлайн с 9 по 10 декабря, информировал Фам Мань Тханг.

В феврале этого года Ханой уже провел неформальную встречу глав оборонных ведомств стран ассоциации, основными темами которой стали вопросы региональной безопасности и борьба с распространением коронавируса. Эти дискуссии, как ожидается, будут продолжены и на предстоящих встречах СМОА и СМОА плюс. По итогам конференции СМОА будет принят план действий в рамках этого механизма сотрудничества между министрами обороны стран АСЕАН на период 2020-2022 годов.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет все страны Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. С начала 2020 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли к Вьетнаму.