Премьер Молдавии призвал политиков отказаться от акций протеста в период пандемии

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Ион Кику призвал политиков отказаться от акций протеста, когда уровень заражения коронавирусом в стране достиг критических пределов. Такое обращение он разместил в четверг на своей странице в Facebook перед пикетом парламента, который организует избранный президент Майя Санду.

"Я призываю обоих президентов проявить максимальную ответственность перед людьми и отказаться от действий, которые ставят под угрозу их жизнь и здоровье. <...> Люди, которые планируют принять участие в акции протеста, возьмите с собой маски. Ни один президент не заслуживает вашего здоровья", - написал Кику.

Депутаты парламента соберутся в четверг на пленарное заседание. Недовольство оппозиции вызвала инициатива вывести из подчинения президента Службу информации и безопасности, которую направили в законодательный орган депутаты Партии социалистов. Эта партия поддерживает действующего президента страны Игоря Додона. Поддержать протест Санду своих сторонников призвал лидер "Нашей партии" Молдавии, мэр второго по величине города Бельцы Ренато Усатый.

Срок полномочий Додона истекает 23 декабря. Санду признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов, который состоялся 15 ноября. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдавии.

На этой неделе Молдавия вернулась к чрезвычайному положению в сфере здравоохранения на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации. Жителям страны запретили проводить время в парках, а также массовые мероприятия, был введен ряд других ограничений. Ранее Кику предупредил, что больницы заполнены на 90%. Власти могут найти дополнительные места для размещения больных, однако привлекать медицинский персонал больше неоткуда, так как этот ресурс в стране исчерпан.