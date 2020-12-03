СМИ: дело соратника Ассанжа Улы Бини впервые рассмотрят в суде Эквадора

СТОКГОЛЬМ, 3 декабря. /ТАСС/. Шведский подданный Ула Бини, который считается соратником основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предстанет в четверг перед судом Эквадора по подозрению в совершении атаки на компьютерную систему. Об этом пишет газета Expressen.

Согласно обвинительному заключению, Бини сотрудничал с двумя российскими хакерами и пытался "дестабилизировать Эквадор". По мнению прокуратуры, швед взломал компьютерную систему государственной телекоммуникационной компании CNT. В четверг на предварительном судебном заседании судья на основании представленных сторонами доказательств определит, подлежит ли дело дальнейшему разбирательству.

Бини был задержан в аэропорту Кито 11 апреля 2019 года. Согласно заявлению Марии Паулы Ромо, занимавшей в то время пост главы МВД Эквадора, Бини "способствовал попыткам дестабилизации ситуации в стране с целью нанести ущерб правительству". Как отмечала британская газета Daily Express, соратник Ассанжа участвовал в разработке программного обеспечения для сайта WikiLeaks. Бини 68 дней находился в тюрьме, был освобожден 21 июня 2019 года из-под стражи судом в провинции Пичинча, но по-прежнему находился в Эквадоре, так как был обязан каждую неделю являться в суд, чтобы отчитываться о своем местонахождении.

По словам семьи Бини, он тяжело переносит сложившуюся ситуацию, а после пребывания в тюрьме у него началась бессонница. Сам швед не рассчитывает на быстрое освобождение. "К сожалению, мы не очень надеемся на это предварительное судебное заседание. Мы ожидаем, что будет нарушено больше прав и что мне придется защищаться в суде", - написал он в Twitter.