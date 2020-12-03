Россиянина обвиняют в беспорядках на Белорусском металлургическом заводе

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по обвинению четырех работников Белорусского металлургического завода (БМЗ), среди которых один гражданин РФ, в организации на предприятии несанкционированной акции протеста в августе этого года передано прокурору для направления в суд. Об этом сообщили в четверг в Следственном комитете Белоруссии.

По данным следствия, уголовное дело было возбуждено в отношении разливщика стали и оператора резки горячего металла, водителя и автослесаря металлургического завода. В следственном ведомстве добавили, что в отношении двух обвиняемых, которые признали свою вину, была применена мера пресечения в виде личного поручительства. В отношении третьего фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Четвертый фигурант, гражданин Российской Федерации, скрылся от органа уголовного преследования и был объявлен в розыск", - указали в СК.

"На основании собранных по делу доказательств работникам БМЗ предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, и активное участие в таких действиях) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отмечается в сообщении СК.

Согласно материалам дела, в Жлобине 17 августа во время несанкционированного массового мероприятия часть митингующих незаконно проникла на территорию предприятия и заблокировала дорогу возле цехов для препятствования движению технологического транспорта. Несколько человек остановили тяжеловоз "БелАЗ", который доставлял сырье в электросталеплавильные цеха, что привело к остановке выплавки стали в трех печах и причинению предприятию ущерба.

В соответствии с белорусским законодательством, обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан. После подведения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, и они продолжаются до сегодняшнего дня.