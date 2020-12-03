Ле Дриан заявил, что Франция и ФРГ продолжат усилия по урегулированию кризиса на Украине

ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Париж и Берлин намерены продолжать свои усилия по урегулированию кризиса на Украине, несмотря на существующие трудности. Об этом заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на 27-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"Что касается украинского вопроса, в решении которого парижский саммит год назад открыл новую динамику, то Франция и Германия продолжают свои усилия в целях урегулирования украинского конфликта и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, несмотря на существующие сложности", - сказал он.

Французский министр иностранных дел считает решение украинского кризиса одной из главных задач для европейского континента. "Крайне важно ответить на множество вызовов, с которыми сегодня сталкивается европейская безопасность", - указал он.

Последний саммит нормандского формата прошел в Париже 9 декабря 2019 года. По его итогам лидеры Германии, России, Украины и Франции приняли коммюнике, в котором украинская сторона взяла на себя не только обязательства провести разведение сил еще на трех участках. В Киеве обязались провести обмен пленными и открыть новые пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе. Украина также признала необходимость выполнить политическую часть подписанного в 2015 году Комплекса мер - закрепить в законодательстве на постоянной основе особый статус Донбасса с учетом "формулы Штайнмайера".

Достижение мира в Нагорном Карабахе

Глава МИД Франции также отметил, что Париж работает в тесном контакте с Москвой и Вашингтоном с целью долгосрочного решения проблемы Нагорного Карабаха.

"В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ Франция в контакте с американскими и российскими партнерами участвует на всех уровнях в поисках мирного долгосрочного решения", - сказал он.

"Мы подтверждаем вместе с [главой МИД России] Сергеем Лавровым и [первым заместителем госсекретаря США] Стивеном Бигэном нашу общую решимость искать долговременное решение на базе достигнутого 9 ноября соглашения о прекращении огня", - заявил он. "Этот мандат нам доверен странами ОБСЕ, и мы продолжим его выполнение в рамках нашей организации", - сказал он.

Глава французского МИД также высказался за прогресс на других векторах деятельности ОБСЕ. "Мы хотели бы, чтобы ОБСЕ укрепила свою роль в каждой из областей, в том числе в военной и политической сферах", - сказал Ле Дриан.

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов перешли под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция. В последний раз стороны конфликта встречались в этом формате 30 октября в Женеве.