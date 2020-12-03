Власти Белоруссии предлагают принять меры по защите информационного суверенитета

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Обеспечение информационного суверенитета страны является одной из важнейших задач Белоруссии в данный момент и требует развития национальных СМИ и корректировки нормативно-правовой базы, в том числе в области работы с контентом в социальных сетях. Об этом заявил заместитель главы администрации президента республики Андрей Кунцевич в ходе круглого стола на тему "Средства массовой информации в политическом процессе", который проходит в четверг в парламенте.

"Наш сегодняшний разговор должен строиться вокруг выполнения главной задачи - обеспечения информационной безопасности нашего государства и защиты его информационного суверенитета", - сказал Кунцевич, слова которого приводит агентство БелТА. Он добавил, что "основные сражения за Белоруссию сегодня проходят не на улице и даже не в высоких кабинетах, а именно в информационном поле". По его словам, 2020 год стал особенно напряженным для белорусского инфополя.

Кунцевич пояснил, что для решения этой задачи необходимо развивать систему национальных СМИ, а также скорректировать нормативно-правовую базу. "Решение этой задачи, я полагаю, лежит в плоскости дальнейшего развития и укрепления системы национальных СМИ и своевременной корректировки нормативно-правовой базы в соответствии с актуальными вызовами и угрозами", - сказал заместитель главы администрации белорусского президента.

"В погоне за сенсациями отдельные СМИ <…> недостоверно освещали события в нашей стране, становились пособниками организаторов несанкционированных выступлений, стремясь придать им радикальный, антигосударственный характер", - сказал Кунцевич.

Новые решения для контента соцсетей

Замглавы администрации президента Белоруссии отметил, что также необходимы новые решения, которые позволили бы регламентировать работу с информацией, распространяемой через соцсети и мессенджеры. "С моей точки зрения, нужны действительно новые решения, в том числе и на законодательном уровне, позволяющие регламентировать работу с контентом в социальных сетях и мессенджерах, которые для многих заменяют традиционные источники информации. Ряд стран не стесняются идти таким путем. Я полагаю, что их опыт может быть полезен и в наших реалиях", - сказал Кунцевич.

Он добавил, что в случае угрозы информационной безопасности страны все без исключения государственные органы обязаны принимать меры по ее защите. "К сожалению, и это нужно откровенно признать, на определенном этапе мы сталкивались с неразворотливостью, некомпетентностью и пассивностью в отстаивании государственных интересов со стороны отдельных ведомств. Зачастую министерству информации приходилось сражаться в одиночку", - пояснил он.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.