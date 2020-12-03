Парламент Киргизии рассмотрит вопрос о вынесении на референдум пункта о форме правления

БИШКЕК, 3 декабря. /ТАСС/. Парламент Киргизии в четверг приступил к рассмотрению вопроса о вынесении на референдум пункта о будущей форме правления в республике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного органа.

"Сегодня в парламенте началось рассмотрение в первом чтении законопроекта "О референдуме", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, в проекте закона предлагается вынести на всенародное голосование пункт о форме правления, которая должна быть в государстве.

"Речь идет о президентской или парламентской форме правления", - отметили в пресс-службе.

По мнению части депутатов, референдум следует провести одновременно с досрочными президентскими выборами - 10 января 2021 года. Данный законопроект был разработан весной нынешнего года депутатом Курманкулом Зулушевым, который в октябре был назначен генеральным прокурором Киргизии.

В настоящее время в республике президентско-парламентская форма правления.