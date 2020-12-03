Сотрудники спецслужб Украины проводят обыски в госконцерне "Укроборонпром"

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в помещениях государственного концерна "Укроборонпром". Об этом сообщила в четверг пресс-служба предприятия.

"Обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева. Они связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов", - говорится в сообщении. Следственные действия, уточнили в концерне, также проходят в офисе государственной компании "Укрспецэкспорт", которая входит в состав "Укроборонпрома". Предприятия, заверили в пресс-службе, "обеспечивают максимальное содействие правоохранительным органам и предоставляют всю информацию и документы в пределах постановления суда".

"Укроборонпром" и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 23 ноября этого года подписали меморандум о сотрудничество в сфере предотвращения и противодействия коррупции в оборонно-промышленном комплексе.