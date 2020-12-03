В Белоруссии амнистировали около 2,6 тыс. осужденных

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Около 2,6 тыс. осужденных освобождены из мест лишения свободы в Белоруссии в связи с амнистией, приуроченной к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

"Всего из мест лишения свободы освобождено около 2,6 тыс. осужденных, более чем 4,5 тыс. человек срок наказания сокращен на один год", - проинформировала она.

По данным представителя МВД, в целом амнистия коснулась более 11 тыс. человек, отбывающих наказание как в местах лишения свободы, так и в исправительных учреждениях открытого типа. Чемоданова уточнила, что реализация закона об амнистии осуществлялась с мая по ноябрь во взаимодействии с органами прокуратуры, министерствами здравоохранения, труда и социальной защиты, местными исполнительными и распорядительными органами.

"Амнистия применялась только к положительно характеризующимся людям, а их освобождение не повлекло ухудшение криминогенной обстановки в обществе", - добавила пресс-секретарь МВД.