Норвегия утверждает, что спецслужбы России и Китая собирают данные о ее нефтяном секторе

ХЕЛЬСИНКИ, 3 декабря. /ТАСС/. Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии в своем новом отчете изложила версию, согласно которой спецслужбы России и Китая собирают данные о нефтяном секторе королевства. Об этом сообщила в четверг норвежская газета Dagens Næringsliv, получившая доступ к документу. Посольство РФ охарактеризовало содержащиеся в нем сведения как "примитивную пропаганду".

"Разведслужбы России, Китая и других стран собирают информацию о норвежском нефтяном секторе", - утверждается в отчете.

В ПСБ считают, что целями иностранных разведок являются как государственные, так и частные компании, технологические сообщества при университетах и исследовательских институтах, норвежские официальные ведомства. По мнению составителей документа, людей, которые работают или как-то связаны с нефтяным сектором, могут попытаться завербовать в качестве источников информации для спецслужб.

В посольстве РФ в Осло изданию в ответ на просьбу прокомментировать утверждения норвежской стороны сообщили, что "в заявлениях ПСБ по поводу "российской угрозы" нефтяному сектору нет ничего нового", и назвали это "примитивной пропагандой, продолжающейся многие годы". Там указали, что "вместо демонизации России" королевству следовало бы подумать о том, как расширить сотрудничество.