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США объявили награду в $5 млн за данные о контрабанде ИГ нефтью и артефактами в Ираке

Дипмиссия США обратилась за помощью к населению региона Иракский Курдистан с целью "остановить поток средств для формирований ИГ"

ТАСС, 3 декабря. Соединенные Штаты объявили награду до $5 млн тем, кто предоставит информацию о контрабандистах нефтью или историческими ценностями, связанных в Ираке с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом на своей странице в Twitter сообщил в четверг официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто.

Он представил объявление американского генерального консульства в столице автономного региона Иракский Курдистан городе Эрбиле, в котором содержится призыв "предоставить информацию, препятствующую незаконной торговле террористами ИГ нефтью и древними артефактами". Дипмиссия США обратилась за помощью к населению региона с целью "остановить поток [финансовых] средств для формирований ИГ".

В объявлении указывается, что лицам, предоставившим достоверные сведений по данным вопросам, генконсульство будет готово выплатить вознаграждение до $5 млн.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года правительство страны объявило об окончательном поражении ИГ. Между тем силовые ведомства Ирака по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.

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