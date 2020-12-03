Трамп отказался отвечать на вопрос, доверяет ли он министру юстиции Барру

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг отказался отвечать на вопрос журналистов о том, доверяет ли он министру юстиции Соединенных Штатов Уильяму Барру. Его выступление в Белом доме транслировали американские новостные телекомпании.

Отказавшись отвечать на вопрос о доверии к главе Минюста США, глава государства подчеркнул: "Спросите меня об этом через несколько недель. Они [ведомство] должны следить за всем этим мошенничеством. Это уголовное дело. Это очень плохое уголовное дело". По версии Трампа, Барр "пока еще ничего не сделал". "Когда он внимательно все изучит, то обнаружит те доказательства, которые сейчас вы видите в Сенате Джорджии. Сейчас их представляют на слушаниях в Сенате, находят огромные объемы [фальсификаций на выборах]", - утверждал президент, говоря об адвокатах своего избирательного штаба, которые выступают в верхней палате законодательного органа штата. Глава Белого дома признался, что его разочаровали действия Минюста США.

Он в очередной раз повторил свои утверждения о масштабных фальсификациях на выборах. "В 10 часов [вечера в день выборов] все говорили, что это легкая победа для Трампа. Внезапно голоса начали исчезать, чудесным образом исчезать", - сказал президент, поблагодарив проголосовавших за него американцев.

Во вторник Барр признал, что проверки, проведенные его ведомством совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР), пока не выявили масштабных фальсификаций на прошедших в Соединенных Штатах в начале ноября всеобщих выборах. В избирательном штабе Трампа, который настаивает на обратном, поспешили подвергнуть сомнению достоверность слов главы Минюста, подчеркнув, что проверок как таковых проведено не было.

По данным газеты The Washington Post, помощники американского лидера пытаются его отговорить от намерений отправить в отставку министра юстиции. Трамп рассматривал возможность уволить Барра еще до голосования.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Тем не менее Трамп не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов. Пока действия юристов действующего президента США в судах, по сути, никаким успехом не увенчались.