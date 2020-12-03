В Пентагоне считают, что от 25% кораблей и подлодок ВМС США будут необитаемыми к 2045 году

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере четверть надводных и подводных кораблей ВМС США будут необитаемыми примерно к середине текущего столетия. Такие планы огласил в четверг председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

"В действительности мы предлагаем, но пока не уверены в точных числах, чтобы примерно в районе 140-150 или, возможно, даже 200-250 кораблей были необитаемыми. Без моряков. [Были] роботами. И я говорю как о надводных, так и о подводных [кораблях]", - заявил американский военачальник, выступая на интернет-конференции Института ВМС США.

С точки зрения Милли, "это огромная, огромная трансформация". "Причем не только для наших ВМС. Это будет шоком и для всего мира", - сказал генерал. Согласно изложенной им информации, "25% флота [США], возможно, даже больше, будет необитаемым". "Это столь же крупная перемена, как переход [в прошлом на флоте] от паруса к углю, от древесины к стали", - убежден глава КНШ.

По его словам, Пентагон рассчитывает на реализацию означенных замыслов приблизительно к 2045 году, в промежутке между 2040 и 2050 годами. "Год не столь важен", - сказал по этому поводу Милли.

Генерал подчеркнул, что к этому же сроку военное ведомство США хотело бы иметь в составе американских ВМС "примерно 500 кораблей". "Это целевая точка, устремление. Так как мы считаем, что США придется иметь не только корабли, обладающие большим потенциалом, но и много таких кораблей, намного более крупный флот. Если мы серьезно относимся к конкуренции великих держав, сдерживанию войны великих держав, обладанию доминирующим потенциалом, к примеру, над Китаем, то, вероятно, 500 [кораблей] - это только "входной билет" при конкуренции такого рода. Поэтому нам потребуется более крупный [по численности] флот", - отметил Милли.