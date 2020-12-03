Байден объявил, что назначит главой Национального экономического совета Брайена Диза

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить главой Национального экономического совета Белого дома Брайена Диза. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте переходной команды демократа.

Как констатируется в документе, Диз будет содействовать "формированию и координации экономической составляющей политики президента". Диз ранее был старшим советником 44-го президента США Барака Обамы. Он также являлся исполняющим обязанности руководителя и заместителем руководителя Административно-бюджетного управления Белого дома.

В заявлении подчеркивается, что Диз "поможет вывести Америку из состояния текущего экономического спада". Как отмечается, при администрации Обамы Диз участвовал в разработке плана по поддержке автомобилестроительных компаний, а также в консультациях о Парижском соглашении по климату. Байден ранее заявлял, что намерен возобновить участие в нем США.

Для назначения на пост главы Национального экономического совета Белого дома не требуется утверждение Сената Конгресса. Сейчас эту должность занимает Ларри Кадлоу. Он был назначен действующим президентом США Дональдом Трампом.