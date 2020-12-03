Гражданин Чехии получил три года тюрьмы за участие в событиях в Донбассе

ПРАГА, 3 декабря. /ТАСС/. Верховный суд в Праге ужесточил приговор чешскому гражданину Павелу Кафке, осужденному ранее судом города Ческе-Будеевице (Южная Чехия) на три года условно за участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ополчения Донецкой народной республики (ДНР). Теперь наказание ему придется отбыть в тюрьме усиленного режима. Об этом информировало в четверг Чешское телевидение.

Приговор суда города Ческе-Будеевице об условном наказании Кафки обжаловала прокуратура. Обвинение было вынесено по статье "участие в организованной преступной группировке". Адвокату удалось добиться, чтобы с подзащитного сняли обвинение в терроризме, за что ему грозило более 10 лет тюрьмы.

Следствие установило, что Кафка в 2015 и 2016 годах прошел боевую подготовку в Донбассе, а затем служил в ополчении ДНР. Осужденный был задействован в нем, в частности, в качестве водителя.

Чешское законодательство запрещает гражданам республики без получения индивидуального разрешения властей служить в иностранных армиях и военизированных формированиях.