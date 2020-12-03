Спецпредставитель США по Ирану считает, что Тегеран не будет отвечать на убийство ученого

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Ирана не станут предпринимать никаких действий в ответ на убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, чтобы не навредить перспективам переговоров по ослаблению санкций с новой американской администрацией демократа Джозефа Байдена. Такое мнение высказал в четверг в интервью агентству Reuters спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Элиотт Абрамс.

"Если они хотят ослабления санкций, то они понимают, что им нужно будет начать некоторого рода переговоры после 20 января (инаугурации нового избранного президента США - прим. ТАСС), и они будут держать в голове, что им не стоит предпринимать в период до 20 января никаких действий, которые бы осложнили для них достижение [цели] ослабления санкций", - сказал он.

По мнению Абрамса, Иран "отчаянно нуждается" в ослаблении санкционного режима, поэтому будет действовать в первую очередь исходя из этих соображений.

Ранее Абрамс обещал, что администрация действующего президента республиканца Дональда Трампа продолжит давление на Тегеран и не прекратит вводить новые санкции до тех пор, пока это будет возможно, то есть вплоть до 20 января.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, кандидат от Демократической партии Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Демократ объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны партии соперника.

Иранская ядерная программа

Будущее Совместного всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Тегерана в сфере нефтяного экспорта.

По версии исламской республики, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому ядерная сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств по соглашению, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января заявил о завершении этого процесса.