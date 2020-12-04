Сенат Бразилии рассмотрит вопрос о возможности страны иметь атомную бомбу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 декабря. /ТАСС/. Комиссия верхней палаты бразильского парламента по правам человека рассмотрит вопрос о возможности обладания страной ядерным оружием в целях "предупреждения иностранного вмешательства". Об этом сообщила в четверг пресс-служба Федерального сената.

Как уточняется, в середине октября в информационной системе законодательного органа была зарегистрирована гражданская законодательная инициатива следующего содержания: "Вооруженные силы Бразилии нуждаются в атомной бомбе для предупреждения иностранного вмешательства на нашей национальной территории". "Бразильская Амазония принадлежит нам!" - говорилось в петиции за авторством жителя южного штата Парана Виту Анжелу Дуарте Паскаретты.

Ко 2 ноября петицию поддержали 20 тыс. человек, после чего она, согласно регламенту, была направлена в профильную комиссию, которая определит депутата, ответственного за ее дальнейшее рассмотрение. В случае ее одобрения будет подготовлен соответствующий законопроект.

В соответствии с бразильской конституцией вся атомная деятельность в стране должна носить исключительно мирный характер, что делает невозможным разработку крупнейшим государством континента ядерного оружия и обладание им. Кроме того, Бразилия является участником ряда международных договоров в области нераспространения оружия массового уничтожения.