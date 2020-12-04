США внесли в черный список Пентагона четыре китайские компании

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Пентагон сообщил в четверг, что США вносят в черный список четыре компании КНР, якобы связанные с китайскими военными.

Согласно размещенному ведомством сообщению, в список вошли производитель полупроводников SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), шельфовая нефтегазовая корпорация CNOOC, China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC) и China International Engineering Consulting Corp. (CIECC).

"Пентагон готов противодействовать стратегии Китая по развитию военно-гражданского сектора, направленного на поддержку целей модернизации Народно-освободительной армии Китая путем обеспечения доступа к передовым технологиям. [Это делается] даже теми китайскими компаниями, университетами и с помощью исследовательских программ, которые кажутся гражданскими, - говорится в тексте. - Пентагон опубликовал для Конгресса первоначальный список компаний в июне 2020 года и продолжит обновлять его, добавляя организации по мере необходимости".

Ранее МИД КНР призвал власти США не дискриминировать китайские компании и не создавать препятствия двустороннему сотрудничеству.