В США заявили, что дело о слежке за штабом Трампа не следует закрывать при Байдене

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Новой администрации демократа Джозефа Байдена не следует препятствовать проведению проверок обстоятельств начала слежки американскими спецслужбами за избирательным штабом президента Дональда Трампа и приписываемого РФ вмешательства в электоральные процессы в стране в 2016 году. Об этом заявил директор национальной разведки США Джон Рэтклифф в интервью журналистам телеканала Fox News, опубликованном в четверг.

"Я надеюсь, что [спецпрокурор США] Джон Дарем, располагая всеми документами разведывательного сообщества, которые я предоставил в связи с его расследованием, обеспечит полную подотчетность и привлечет к ответственности тех, кого нужно", - сказал Рэтклифф. "Я, конечно, надеюсь на то, что тот, кто возглавит Министерство юстиции США в 2021 году, позволит американцам получить все ответы", - добавил он.

"Документы, которые я рассекретил, свидетельствуют о том, что в администрации Байдена и [экс-президента США Барака] Обамы были люди, специалисты, занимавшиеся вопросами национальной безопасности, которые знали, что никакого сговора между Россией и штабом Трампа не было, отсутствовали разведывательные данные, которые указывали бы на это", - сказал Рэтклифф. Как он отметил, есть свидетельства того, что утверждения о данном сговоре распространяли демократы, в том числе из избирательного штаба Хиллари Клинтон, которая была соперницей Трампа в президентской гонке 2016 года.

Дарем с мая 2019 года по поручению министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра проводит проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа. В октябре 2019 года стало известно, что она превратилась в уголовное разбирательство. Как заявил Барр ранее на этой неделе, он принял меры, чтобы Дарем мог и при новой администрации продолжить указанные проверки. Министр дал Дарему те же полномочия, которые имел спецпрокурор Роберт Мюллер, проводивший расследование в связи с утверждениями о приписываемых Трампу незаконных связях с РФ.

Это означает, что новая администрация США, которую, как ожидается, возглавит Байден, сможет снять Дарема с должности лишь при определенных обстоятельствах. Данное решение сможет принять только генеральный прокурор в случае, если Дарем будет уличен в нарушениях, в том числе в невыполнении своих обязанностей или неправомерных действиях.

Трамп и представители действующей администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом во время предыдущей президентской гонки. По словам республиканца, его предшественник на посту президента Барак Обама, а также сам Байден были осведомлены об этом.

О выборах в США

Всеобщие выборы в стране прошли 3 ноября. Согласно журналистским оценкам, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ заявил, что одержал верх. Баллотирующийся на второй срок республиканец не признал поражение и объявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ.

Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Угроза для США

Рэтклифф также подчеркнул, что утверждения о том, что Россия представляет для США большую угрозу, чем Китай, являются примером политизации разведывательных данных.

По его словам, лица, утверждающие, что "Россия является самой серьезной угрозой", "политизируют данные разведки". Рэтклифф выразил надежду на то, что сотрудники новой администрации, которую, как ожидается, возглавит демократ Джозеф Байден, "оставят политизацию разведки позади и будут честны относительно Китая, признают, что именно Китай является крупнейшей угрозой с точки зрения национальной безопасности". По версии Рэтклиффа, "это ясно подтверждается данными разведки".

Как полагает глава Нацразведки США, Китай пытается "доминировать в экономической, военной и технологической сферах и является единственной страной, которая может бросить вызов превосходству Америки во всех областях".

Американский госсекретарь Майкл Помпео в сентябре в интервью Fox News выразил уверенность в том, что Китай представляет большую угрозу для США, чем Россия. В том же месяце министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр в эфире телеканала CNN выступил с утверждением, что Китай действует активнее России в том, что касается приписываемого этим странам влияния на американские выборы.