В США заявили, что Китай шантажирует членов Конгресса, чтобы они принимали нужные законы

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Китай пытается с помощью шантажа и подкупа сделать так, чтобы американские конгрессмены и сенаторы принимали те законы, которые выгодны Пекину. С таким утверждением выступил директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф в интервью CBS, отрывок из которого был опубликован в четверг в Twitter телекомпании.

"Они хотят, чтобы в США принимались законы и проводилась такая политика, которая выгодна Китаю. И они пытаются с помощью шантажа, с помощью взяток, с помощью явного и скрытого влияния сделать так, чтобы только выгодные Китаю законы проходили", - заявил он.

"Я проинформировал комитеты по разведке как Палаты представителей, так и Сената об этом. Они сочли это удивительным и вызывающим беспокойство", - добавил Рэтклифф.

Отношения между Китаем и США ухудшились в последние годы в том числе из-за споров относительно торговых пошлин. К новому обострению отношений привели высказанные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обвинения в адрес Пекина в запоздалой и недостаточной реакции на изначальную вспышку коронавируса в Ухане.

Также власти США при президенте Дональде Трампе подготовили первую за 10 лет новую Стратегию национальной обороны (СНО). Она была обнародована 19 января 2018 года. Как уточнил тогда Джеймс Мэттис, занимавший пост министра обороны Соединенных Штатов, новая СНО "сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем".