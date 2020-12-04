Аравийская коалиция сообщила об уничтожении беспилотника хуситов со взрывчаткой

ТАСС, 4 декабря. Силы аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией уничтожили утром в пятницу заминированный беспилотный летательный аппарат, запущенный сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов). Об этом сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на официального представителя коалиции полковника Турки аль-Малики.

По его данным, целями заминированного летального аппарата были гражданские объекты и мирное население юга королевства.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн.