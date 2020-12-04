СМИ: беглый гонконгский оппозиционер намерен укрыться в Великобритании

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 декабря. /ТАСС/. Гонконгский оппозиционный политик, бывший депутат Законодательного совета от Демократической партии Тед Хуэй намерен остаться Великобритании, чтобы избежать судебного преследования на родине. О таких планах он заявил в Копенгагене, куда прибыл ранее на этой неделе, сообщает в пятницу газета South China Morning Post.

Оппозиционер подтвердил, что не вернется в специальный административный районе Китая, где ему грозит суд и тюремное заключение. Его родители, жена и двое детей, как утверждается, на днях тоже покинули Гонконг.

38-летний Тед Хуэй является фигурантом дел об участии в прошлогодних антиправительственных протестах в Гонконге и срыве заседаний парламента. Суд разрешил ему выйти под залог и предоставил возможность совершить поездку за рубеж. Однако после бегства политика судебные органы могут ужесточить условия выхода под залог для других подозреваемых, отмечает газета.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение.

После принятия нового правового акта ряд организаторов прошлогодних массовых протестов объявил о прекращении своей антиправительственной деятельности на территории Гонконга, а некоторые попытались бежать, в частности, в Великобританию и на Тайвань.