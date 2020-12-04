Митингующие украинские предприниматели перекрыли улицу в центре Киева

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч украинских предпринимателей пикетируют здание Верховной рады с требованием отмены нормы об обязательном применении кассовых аппаратов. Участники акции протеста перекрыли движение транспорта по улице Грушевского возле здания украинского парламента, сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

Организаторы акции - движение "SaveФоп", которое украинские СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, - требуют полной отмены нормы об обязательном использовании кассовых аппаратов физическими лицами, занимающихся предпринимательством. Они заявляют, что не удовлетворены компромиссным решением Верховной рады, принятым 1 декабря. Принятый парламентом документ предусматривает отсрочку обязательной установки кассовых аппаратов для части предпринимателей, кроме тех, кто занимается продажей сложной бытовой техники, лекарственных и медицинских средств, а также ювелирных изделий на один год - до 1 января 2022 года. Этим решением парламент также отменил ряд штрафов за нарушение законодательства в сфере предпринимательской деятельности.

Сотрудники столичной полиции взяли под усиленную охрану центральную часть столицы. Публичную безопасность и правопорядок во время проведения акции протеста обеспечивают представители структурных подразделений полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Протесты предпринимателей начались еще 17 ноября. Изначально предприниматели выступали против так называемого карантина выходного дня, а также требовали внести изменения в законодательство о финансовой отчетности. Акции протеста представителей малого и среднего бизнеса несколько раз сопровождались столкновениями с полицией.

Ранее Рада вносила поправки в Налоговой кодекс, согласно которым с 1 января 2021 года должны были вступить в силу положения об обязательном применении кассовых аппаратов для большинства предпринимателей. Целью такого решения, как поясняли его авторы, было выведение из тени расчетов в сфере торговли и услуг. Однако это положение вызвало недовольство представителей бизнеса.