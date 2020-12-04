{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

В ООН заявили об отсутствии улучшения в сфере прав человека в Белоруссии

Верховный комиссар ООН по правам человека считает, что в области соблюдения права на мирные собрания "в последние недели продолжалось ухудшение"

ЖЕНЕВА, 4 декабря. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что ситуация в Белоруссии с сентября не улучшилась. С таким утверждением она выступила, представляя в пятницу в Женеве Совету ООН по правам человека (СПЧ) промежуточный доклад о положении в республике.

Этот документ был подготовлен по решению состоявшейся в сентябре 45-й сессии СПЧ. "Я с сожалением сообщаю, что со времени срочных дебатов по Белоруссии в сентябре улучшения в области прав человека в стране не произошло. Наоборот, в последние недели продолжалось ухудшение, особенно в том, что касается права на мирные собрания", - сказала Бачелет.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Спецслужбы Латвии сообщили об обысках у семи лиц в связи с возможным нарушением санкций ЕС
СГБ отмечает, что в ходе процессуальных действий получила большой объем информации, в том числе носители данных и документы
Читать полностью