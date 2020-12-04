В Риге проходит пикет против обысков и задержания спецслужбами журналистов

РИГА, 4 декабря. /ТАСС/. Необъявленный пикет против обысков и задержания Службой государственной безопасности (СГБ) республики местных русскоязычных журналистов проходит в пятницу в латвийской столице. Несколько человек собрались около главного монумента страны - памятника Свободы, - чтобы выразить свой протест против действий спецслужб.

Собравшиеся на площади около монумента участники пикета держат в руках плакаты с надписью "Всех не пересажаете". Прямую трансляцию с акции на своей странице в Facebook ведет партия "Русский союз Латвии" (РСЛ). "В Латвии начался очередной этап политических преследований, СГБ возбуждено уголовное дело. Несколько журналистов обвиняются, в их числе два моих помощника евродепутата, которые мне помогают со связями со СМИ", - сказала депутат Европарламента от республики и лидер РСЛ Татьяна Жданок.

"Они обвиняются в том, что нарушают режим санкций против России. Видимо, конкретно идет речь о том, что их публикации появляются в СМИ, связанных с МИА "Россия сегодня", руководимым Дмитрием Киселевым, а Дмитрий Киселев персонально находится в этом санкционном списке. Это грубое нарушение права на свободу слова. Это преследование с запугиванием людей - у них были изъяты рабочие инструменты, в том числе компьютеры, гаджеты и личные мобильные телефоны, то есть они были лишены всех возможностей работать дальше и выходить на связь с людьми", - добавила она.

СГБ Латвии в четверг задержала нескольких русскоязычных журналистов. Среди них журналист Андрей Яковлев, который два года назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, журналисты Андрей Солопенко и Алла Березовская, которые сотрудничали с этим СМИ, а также публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман.

Сама СГБ в пятницу сообщила, что провела 3 декабря санкционированные судом процессуальные действия в отношении семи лиц в связи с подозрениями в нарушении международных санкций. Процессуальные действия проводились в рамках расследуемого СГБ уголовного дела, возбужденного в январе этого года, и в ходе них был получен большой объем информации, в том числе носители данных и документы. К лицам применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.