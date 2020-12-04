ЕС призвал вернуть статус СМИ белорусскому порталу tut.by

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) призывает власти Белоруссии вернуть белорусскому порталу tut.by статус средства массовой информации. Об этом в пятницу в Twitter сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Лишение [портала] tut.by статуса [СМИ] - это неприкрытое преследование журналистов и независимых СМИ. Это должно прекратиться <...>, право на апелляцию должно быть полностью соблюдено, а статус восстановлен", - говорится в сообщении.

В четверг портал tut.by сообщил, что экономический суд Минска своим решением лишил его статуса средства массовой информации, удовлетворив ходатайство Министерства информации Белоруссии, которое ранее временно приостановило деятельность tut.by в качестве СМИ с 1 октября до 30 декабря нынешнего года.

Ранее в редакции tut.by заявили, что портал в случае лишения статуса продолжит работать как интернет-ресурс. При этом журналисты портала потеряют право обращаться в госорганы за получением официальной информации и не смогут освещать массовые мероприятия.