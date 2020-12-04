МИД Армении приветствовал принятие парламентом Франции резолюции по Карабаху

ЕРЕВАН, 4 декабря. /ТАСС/. МИД Армении считает важным принятие парламентом Франции резолюции с призывом к властям страны признать независимость Нагорного Карабаха. Заявление армянского внешнеполитического ведомства распространила в пятницу его пресс-секретарь Анна Нагдалян.

"Мы придаем большую значимость подобным действиям международного сообщества в пользу окончательного и справедливого урегулирования нагорнокарабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, признания статуса Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) на основе права на самоопределение, которое стало одним из главных требований обеспечения безопасности армян Арцаха", - говорится в заявлении МИД Армении.

В МИД Армении приветствовали единую позицию нижней и верхней палат парламента Франции. "Резолюцией зафиксирована необходимость гарантий безопасности мирного населения Арцаха, факты саботирования мирного процесса военным путем со стороны Азербайджана и размещения при содействии Турции террористических группировок и наемников в Нагорном Карабахе", - добавили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Позиция Франции

3 декабря Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции поддержало принятую ранее Сенатом (верхней палатой парламента) резолюцию с призывом к властям страны признать независимость Нагорного Карабаха. При этом МИД Франции заявил, что Париж не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику, и подчеркнул, что Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ привержена урегулированию карабахского конфликта путем переговоров, и их исход "не может быть определен заранее и в одностороннем порядке".

Ситуация в Карабахе

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

Минская группа ОБСЕ, сопредседателем которой вместе с Россией и США является Франция, была создана как формат для поиска путей мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В ее состав входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан.