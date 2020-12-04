Глава Евросовета сравнил сборник своих речей с мемуарами Обамы

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Европейского совета Шарль Мишель сравнил выпущенный Евросоветом сборник своих речей под названием "Идя вперед с уверенностью" с автобиографией экс-президента США Барака Обамы. Такое заявление европейский политик сделал в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной одному году его работы на посту председателя Европейского совета.

"Я хочу отметить, что есть очень много параллелей между этим произведением, - сказал Мишель, держа в руках свой сборник, - и биографией Обамы, у которой еще должен выйти второй том. Поэтому не пренебрегайте [этой книгой] в рождественские праздники".

"Конечно, я не ожидаю, что у нее будет столько же читателей, но, я надеюсь, вы в этом поучаствуете", - сказал он, обращаясь к журналистам.

Первый том мемуаров 44-го президента США Барака Обамы (занимал пост в 2009-2017 годах) под названием "Земля обетованная" (A Promised Land) вышел в продажу 17 ноября. Дата выхода второго тома пока не называется.