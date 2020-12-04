Соцпартия Молдавии инициировала переговоры о роспуске парламента

КИШИНЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) пригласила парламентские партии обсудить возможные пути роспуска нынешнего состава парламента. Об этом в ходе брифинга в пятницу сообщил вице-председатель законодательного органа Влад Батрынча, представляющий фракцию ПСРМ.

"Мы понимаем, что этот парламент не в полной мере функционален, а также тот факт, что разрешить эту ситуацию могут досрочные выборы. <...> Сегодня мы инициируем неформальные дискуссии с лидерами или представителями парламентских фракций. <...> Обсудим план действий с юридической точки зрения", - предложил Батрынча.

По его словам, на эти дискуссии приглашаются все фракции, кроме "Про Молдова", сформированной из бывших соратников олигарха Владимира Плахотнюка.

В нынешнем составе парламента ПСРМ, которая поддерживает действующего президента Игоря Додона, располагает 37 мандатами из 101. У фракции проевропейской Партии действия и солидарности, которую возглавляет избранный президент Майя Санду, - 15. Фракция Демократической партии Молдовы, которая до недавнего времени входила в правящую коалицию с ПСРМ, представлена 11 депутатами. У "Платформы "Достоинство и правда" 11 мандатов, у партии "Шор" - 9 и у группы "Про Молдова" 3.

Проевропейские оппозиционные партии обсуждают возможность отставки сформированного ПСРМ правительства Иона Кику, но у них нет для этого необходимого числа голосов. Отставка кабмина с большой долей вероятности может привести к роспуску парламента, а этого не хотят многие депутаты. По закону правительство не обязано уходить в отставку при вступлении в должность нового президента. Однако Санду уже говорила, что считает необходимым сформировать новый кабмин. Срок президентских полномочий Додона истекает 23 декабря.