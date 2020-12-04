Минск обвинил Варшаву, Вильнюс и Киев в стремлении нажиться на событиях в Белоруссии

ЖЕНЕВА, 4 декабря. /ТАСС/. Польша, Литва и Украина заинтересованы в нестабильной политической ситуации в Белоруссии и стремятся извлечь из нее выгоду. Об этом заявил, выступая в пятницу на заседании Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, постпред Белоруссии Юрий Амбразевич.

По его словам, Киев и Вильнюс под видом заботы о простых людях заманивают к себе на работу белорусских программистов, а Варшава - медицинских работников. "Проиллюстрирую, кому и зачем нужна нестабильность в Белоруссии, - сказал он. - Не буду говорить здесь о таких банальностях как геополитика - есть намного более циничные примеры. Например, Польша, Литва и Украина в прямом смысле наживаются на политическом моменте в стране".

Дипломат напомнил, что Литва, которая с 1990 года "потеряла одну треть населения", и Украина, являющаяся, как отметил он с сарказмом, "чемпионом по уровню жизни в регионе, да и по вкладу в региональную безопасность", под видом заботы о простых людях "публично заманивают белорусских программистов к ним на работу". "Польша под тем же предлогом предложила переехать к ней белорусским медикам. Хотят решать свои проблемы за счет соседей: вот вам и забота о демократии, и гуманитарные визы", - констатировал постпред.

"В таких целях можно и межгосударственные договоры нарушать, - продолжил он. - Именно так мы расцениваем действия Польши, которая поддерживает деятельность ряда граждан Белоруссии с польской территории, граждан, которые являются администраторами Telegram-каналов экстремистского содержания". "Их публикации направлены на свержение конституционной власти в стране, содержат конкретные инструкции проведения противозаконных акций, подстрекают к уголовным преступлениям", - сказал Амбразевич. Белоруссия "потребовала от Польши выдачи этих граждан и требует от нее соблюдать международные обязательства".

После президентских выборов Белоруссия испытывает "давление и санкции" со стороны Евросоюза, напомнил дипломат. Такие действия ЕС, подчеркнул он, представляют собой "прямое нарушение международного права", поскольку "санкции могут быть наложены только в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН".

Мнения разделились

Дискуссия по Белоруссии была проведена в пятницу в Женеве в связи с публикацией промежуточного доклада верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, подготовленного по решению 45-й сессии СПЧ, состоявшейся в сентябре. Как утверждает Бачелет, с сентября "улучшения в области прав человека в стране не произошло". Участники дискуссии, однако, были далеки от единого мнения на этот счет. С критикой Минска выступили, прежде всего, страны ЕС, а также Украина. Именно они проголосовали в СПЧ в сентябре за резолюцию по Белоруссии, которая получила тогда поддержку 23 государств из 47 - большинство воздержались или проголосовали против.

На заседании в пятницу против попыток вмешательства во внутренние дела Белоруссии и против политизации работы СПЧ выступили целый ряд стран. Среди них Россия, Казахстан, Таджикистан, Китай, Иран, Никарагуа, Куба, Венесуэла, Мьянма, КНДР, Лаос и Египет.

Ситуация в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, они продолжаются по сей день.