Вучич заявил, что отношения между Россией и Сербией могут только улучшаться

БЕЛГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Отношения между Россией и Сербией являются самыми близкими и в будущем могут только улучшаться. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич, вручая российскому художнику Николаю Мухину орден Сербского знамени 1-й степени "за мозаичное украшение храма св. Саввы и особые заслуги в развитии отношений между Сербией и Россией".

"У вас была возможность большую часть времени работать во время блаженнопочившего патриарха Иринея, человека, у которого было свое видение, который был хорошим сербом, заботился о сербском народе и о том, что останется после него. Благодаря вам двоим у нас сейчас есть этот великолепный храм, а также и самые близкие отношения между Россией и Сербией. И я верю, что эти отношения могут быть только лучше в будущем", - сказал сербский лидер.

Вучич рассказал, что он не очень часто ходит в церковь, но когда заходит в храм св. Саввы, то ему "не хочется выходить". "Это наша новая Святая София, всего православного мира, самый красивый храм, который у нас есть. Спасибо вам большое, да здравствует Россия, да здравствует Сербия, да здравствует сербско-русская дружба", - заявил Вучич.

Патриарх Ириней, которому в августе исполнилось 90 лет, умер 20 ноября от осложнений, вызванных коронавирусом. Патриарх считал завершение оформления внутреннего убранства храма святого Саввы делом своей жизни и приложил много сил для завершения строительства храма, однако ему не суждено было увидеть законченной главную сербскую святыню.

Курс на дружбу с РФ и Китаем

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - речь идет о признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с Россией.