США призвали Молдавию пересмотреть решение по участку земли для их посольства в Кишиневе

КИШИНЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. США призвали Молдавию пересмотреть решение парламента, отказавшегося предоставить территорию бывшего Республиканского стадиона в центре Кишинева под строительство нового представительства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу пресс-службой посольства.

"Соединенные Штаты более десяти лет добросовестно вели переговоры со сменявшими друг друга правительствами Молдовы о приобретении этого участка. Эта отмена нарушает обязательное двустороннее соглашение, нарушает международное право и негативно влияет на отношения США и Молдовы. Мы призываем молдавские власти переосмыслить этот шаг и выполнить обязательства соглашения", - отмечается в нем.

Решение правительства продать США территорию главного стадиона Молдавии вызвало возмущение в обществе и было заблокировано президентом страны Игорем Додоном в 2018 году. Вместо посольства глава государства предложил разбить на этом месте парк или построить культурный центр, а американским дипломатам посоветовал подыскать другое место. Позицию президента поддержали кишиневцы, в интернете появились петиции с критикой решения о продаже этого участка земли США, которые собрали десятки тысяч подписей.

Критика усилилась, когда уходивший в 2019 году кабинет Павла Филипа на последнем заседании в срочном порядке попытался заверить все документы, однако под давлением общественности это решение было признанно незаконным. На заседании парламента Молдавии 3 декабря депутаты отозвали решение о продаже земли голосами Партии социалистов Республики Молдова, которую поддержали депутаты из парламентской группы "За Молдову".

Республиканский стадион был сооружен в 1951 году по указанию тогдашнего первого секретаря ЦК КП(б) Молдавии Леонида Брежнева (1906-1982). Он вмещал около 22 тыс. зрителей, а футбольный газон тогда считался одним из лучших в СССР. Он служил не только домашним стадионом для местной футбольной команды "Нистру", здесь проводились матчи с участием сборных СССР, Германии, Италии, а также таких именитых клубов, как бразильский "Фламенго", немецкие "Айнтрахт" и "Боруссия", греческий "Олимпиакос", устанавливались мировые рекорды в других видах спорта. Однако за годы независимости сооружение пришло в негодность, и в 2007 году его начали сносить, чтобы построить новую главную спортивную арену страны, однако средств на воплощение проекта не нашлось.