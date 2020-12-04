Малая группа Конституционного комитета Сирии вновь соберется 25 января

ЖЕНЕВА, 4 декабря. /ТАСС/. Малая группа Конституционного комитета Сирии (ККС) соберется на свою следующую, пятую сессию 25 января и обсудит конституционные принципы. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Женеве спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"Мы договорились встретиться 25 января, если позволит ситуация с COVID-19, и темой обсуждения станут конституционные принципы", - сказал он.

В Женеве с 30 ноября по 4 декабря проходило четвертое заседание малой группы ККС с участием представителей сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества.

По словам Педерсена, по ряду тем стороны "могут двигаться вперед". Это, в частности, вопросы целостности, суверенитета, независимости страны и сирийской идентичности. На четвертом заседании обсуждался "длинный список вопросов", и в нем есть и те, что вызывают разногласия, сообщил спецпосланник.

После 10 лет конфликта "имеется глубокое недоверие" между сторонами в Сирии, а также международными игроками. Как считает эмиссар ООН, для продвижения процесса "необходим также прогресс на земле" и "внутри международного формата". Он призвал Россию и США оказать содействие сирийскому урегулированию. "Мы призываем, в частности, новую американскую администрацию и Россию сесть за стол переговоров и обсудить взаимные шаги, которые могут быть приняты", - подчеркнул спецпосланник.

В состав ККС, сформированного в соответствии с резолюцией, которая была принята 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, входят 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Малая группа комитета включает 45 человек (по 15 делегатов от каждого из трех сегментов). ККС призван выработать рекомендации по внесению поправок в основной закон республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.