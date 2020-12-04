Украинские пограничники заявили, что не выявили фактов нарушения границы с Россией

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины утверждает, что не выявила доказательств нарушения границы с Россией в пятницу.

"На данный момент фактов нарушения украинской границы на участке в пределах Сумской области не зафиксировано", - говорится в распространенном сообщении ведомства. По его данным, нет информации, которая подтверждала бы подлинность сообщения российских пограничников о незаконном пересечении границы со стороны Украины.

При этом в ведомстве сослались на встречу на линии границы с российскими пограничниками, которые "настаивали на ранее предоставленной информации, однако не смогли никак подтвердить факт нарушения границы группой лиц с Украины, в том числе [показать] следы пересечения границы на местности". "Российская сторона также не предоставила какой-либо информации о личности, которая, по их сообщению, погибла, и оружие, которое нарушитель мог использовать", - добавили в погранслужбе Украины.

По ее данным, от российских пограничников около 11:00 мск поступила информация о возможном нарушении группой лиц со стороны Украины в направлении российского населенного пунтка Порозо в полночь. На этот участок границы Украины были направлены дополнительные группы пограничников, задействованы все необходимые силы, включая оперативный блок. Для выяснения всех обстоятельств были привлечены сотрудники взаимодействующих органов, добавила Госпогранслужба.

Ранее в пятницу в Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили о пресечении пограничным нарядом попытки нарушения границы тремя вооруженными неизвестными с территории Украины. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины.