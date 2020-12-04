США заявили талибам, что переговоры о мире не сработают без сокращения насилия

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Американская администрация предупредила радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) о том, что переговоры о мире в Афганистане не увенчаются успехом без сокращения уровня насилия в этой стране. Об этом сообщил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео.

"Две недели назад я был в Дохе, встречался с командой переговорщиков [правительства] Афганистана и командой переговорщиков [движения] "Талибан". В каждом случае они демонстрировали готовность [двигаться вперед], излагалось много различных взглядов, становилось ясно, что предстоят тяжелые переговоры. Однако я ясно дал понять каждому, что насилие на этом уровне не может сохраняться, пока идут переговоры. Это не сработает. Поэтому мы попросили всех их остыть и прекратить свои действия. В этом плане я надеюсь, что мы сможем начать заниматься некоторыми первоочередными вопросами прекращения огня как можно скорее", - заявил глава внешнеполитического ведомства США. Он выступил на видеоконференции, организованной лондонским Международным институтом стратегических исследований. Трансляцию мероприятия вел Госдепартамент США.

Помпео подтвердил, что, с точки зрения Вашингтона, нынешний уровень насилия в Афганистане является неприемлемо высоким. "Мы также отмечаем, что на сегодняшний день насилие, происходящее в Афганистане, находится на неприемлемо высоком уровне. Нам нужно начать вести эти разговоры [о мире] на фоне насилия на гораздо более низких уровнях", - сказал госсекретарь.

"Я настроен оптимистично", - добавил шеф американской дипломатии.

Договоренности США с талибами

29 февраля США и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 гг. численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Как объявил в середине ноября и. о. министра обороны США Кристофер Миллер, к 15 января 2021 года в Афганистане останется только 2,5 тыс. американских военнослужащих. В настоящее время в Афганистане дислоцировано около 4,5 тыс. войск США.