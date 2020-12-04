Конгрессмены США приняли законопроект о декриминализации марихуаны на федеральном уровне

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в пятницу приняла законопроект, который предполагает исключение марихуаны из списка запрещенных веществ на федеральном уровне.

Как отмечает телекомпания Fox News, ни одна из палат Конгресса еще никогда в истории США не голосовала по подобному вопросу.

Законопроекту еще предстоит пройти голосование в Сенате. Большинство в верхней палате американского законодательного органа сейчас принадлежит республиканцам, которые вряд ли поддержат инициативу. Если же законопроект все-таки будет одобрен, то он отправится на подпись президенту страны. Однако даже после этого для легализации продажи марихуаны власти американских штатов должны будут внести соответствующие поправки в свои законы.

В настоящее время на федеральном уровне законы Соединенных Штатов не разрешают хранение и курение марихуаны, которая причисляется к наркотикам. Одновременно с этим употребление марихуаны в рекреационных целях было разрешено в ряде штатов, а также в столичном округе Колумбия.

Еще более чем в 30 штатах не считается правонарушением продажа марихуаны в медицинских целях. В большинстве случаев использование каннабиса разрешено людям, страдающим раком, глаукомой и рядом других заболеваний, а также при восстановительных процессах после пережитого инсульта, ряда травм и при депрессиях.