Экс-акционеры ЮКОСа обжаловали в США решение удовлетворить прошение РФ о приостановке дела

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Бывшие акционеры компании ЮКОС обратились в апелляционный суд американского столичного округа Колумбия с целью отменить постановление нижестоящей инстанции, удовлетворившей в ноябре ходатайство Москвы о приостановке судебного разбирательства, в рамках которого они пытаются взыскать с России $50 млрд. Об этом говорится в документах, с которыми корреспондент ТАСС ознакомился в пятницу в электронной базе суда.

Истцы, как отмечается, "уведомляют о своем намерении обжаловать любые постановления и решения" федерального суда округа Колумбия по данному делу.

Судья Берил Хауэлл приняла ранее решение приостановить рассмотрение этого дела в Вашингтоне до 18 ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет изучена кассационная жалоба Москвы в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного судебного процесса в Гааге. Кроме того, отмечается в ее постановлении, рассмотрение ряда ходатайств российской стороны, в том числе о полном прекращении разбирательства "за отсутствием предметной юрисдикции", откладывается "до 18 ноября 2022 года или до решения спора в Верховном суде Нидерландов об отмене решения апелляционной инстанции" - в зависимости от того, что произойдет скорее. Хауэлл дала представителям обеих сторон указание представлять ей с 20 мая 2021 года каждые шесть месяцев совместные отчеты о развитии событий в Гааге. Экс-акционеры ЮКОСа выступили против этих решений.

Ранее в пятницу Верховный суд Нидерландов принял решение отклонить ходатайство российской стороны в рамках разбирательства по делу ЮКОСа. Этот документ был подан Россией в июне, в нем содержалось требование приостановить исполнение арбитражных решений о выплате более 50 млрд долларов бывшим акционерам по крайней мере до завершения рассмотрения дела по существу.

Дело ЮКОСа

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить свыше $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum. Судьи посчитали, что действия РФ в отношении ЮКОСа нарушали договор к Энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала к тому, что определенные положения документа не могли применяться к ней без выполнения процедуры ратификации.

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция - апелляционный суд Гааги - в феврале этого года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более $50 млрд. В мае стало известно о том, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.