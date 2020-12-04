ЕС и Великобритания не договорились по Brexit, консультации приостановлены

ЛОНДОН/БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Представители Евросоюза и Великобритании не договорились по поводу соглашения о свободной торговле после выхода Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit), консультации приостановлены, решение о дальнейших действиях примут британский премьер-министр и глава Еврокомиссии. Об этом говорится в сообщении, которое разместил в пятницу в Twitter главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье.

"После недели интенсивных консультаций мы с [британским представителем] Дэвидом Фростом сошлись в том, что условия для соглашения не выполнены в связи с серьезными разногласиями по рыболовству, госрегулированию и торговым нормам, - написал он. - Мы договорились поставить переговоры на паузу, чтобы проинформировать наше руководство. Председатель [Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен и премьер-министр [Великобритании Борис] Джонсон обсудят ситуацию в субботу во второй половине дня".

Такое же по содержанию заявление на своей странице в Twitter разместил Фрост.

В ЕС считают, что переговоры с Великобританией должны быть полностью завершены к саммиту ЕС 10-11 декабря. Прерванный в Лондоне раунд переговоров рассматривается Брюсселем как последний. Обе стороны заявляют о стремлении заключить соглашение, однако также готовятся к ситуации, в которой сделка достигнута не будет, а Великобритания потеряет доступ к единому рынку ЕС.

Снова тупик

Ранее Би-би-си сообщала о том, что переговоры вновь зашли в тупик из-за новых требований ЕС, которые были озвучены под давлением Франции, однако европейские источники опровергли данную информацию. Основные разногласия по-прежнему касаются распределения квот на вылов рыбы и так называемых единых правил игры (то есть обеспечения условий равной конкуренции для британских и европейских компаний). При этом ранее сообщалось, что позиции сторон согласованы на 95%. Ситуацию осложняет тот факт, что на следующей неделе британский парламент намерен вернуться к обсуждению вызвавшего резкую критику ЕС законопроекта, который, в случае принятия, позволит Лондону нарушать условия заключенного в прошлом году соглашения о Brexit.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, включая осуществление торговли по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать сроки которого британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые правила торговли, так и не удастся заключить, стороны начнут торговать по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот, как только закончится переходный период (31 декабря 2020 года).