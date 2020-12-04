WP: штаб Трампа потратил почти $9 млн на судебные тяжбы в связи с выборами

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Избирательный штаб действующего главы американской администрации Дональда Трампа израсходовал с конца октября $8,8 млн на судебные разбирательства, связанные с прошедшими 3 ноября в стране президентскими выборами. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post.

По ее данным, кампания республиканца, в частности, направила $3 млн избирательной комиссии Висконсина на пересчет голосов в штате, что не только подтвердило победу в нем демократа Джозефа Байдена, но и увеличило разрыв между конкурентами.

Основная часть расходов ($2,3 млн) связана с разного рода юридическими консультациями по пересчету голосов, а остальные средства в основном шли на политическое консультирование, рекламу и проведение опросов. Так, один из юристов штаба 36-летняя Дженна Эллис получила $30 тысяч за свою работу в течение примерно месяца.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Тем не менее глава государства не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о пересчете голосов, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов. Пока усилия юристов действующего президента США в судах, по сути, успехом не увенчались.