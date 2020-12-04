Депутат Сейма Латвии намерен обсудить задержание русскоязычных журналистов с главой МВД

РИГА, 4 декабря. /ТАСС/. Независимый депутат Сейма (парламента) Латвии Вячеслав Домбровский намерен обсудить вопрос задержания Службой государственной безопасности (СГБ) русскоязычных журналистов с министром внутренних дел республики Сандисом Гиргенсом.

"Я глубоко обеспокоен известиями об обысках и задержаниях журналистов, произошедших в ночь с четверга на пятницу", - написал Домбровский на своей странице в Facebook в пятницу. Парламентарий напомнил о 19-й статье Всеобщей декларации прав человека ООН, которая гласит, что "каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ". "Я планирую обсудить этот вопрос на встрече с министром внутренних дел Сандисом Гиргенсом. Согласно конституции, Латвия является парламентской республикой. Над действиями правоохранительных органов должен осуществляться парламентский контроль", - указал он.

Домбровский отметил, что надзор над действиями спецслужб в Сейме осуществляет комиссия по национальной безопасности, в которой работает депутат от социал-демократической партии "Согласие", представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии, Валерий Агешин. В свою очередь вопросами соблюдения прав человека в Сейме занимается комиссия по правам человека, в которой работает парламентарий от "Согласия" Борис Цилевич. "Очень надеюсь, что вышеупомянутые коллеги уже задают вопросы о действиях правоохранительных органов в отношении журналистов", - подчеркнул он.

СГБ Латвии в четверг задержала нескольких русскоязычных журналистов. Среди них журналист Андрей Яковлев, который два года назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, журналисты Андрей Солопенко и Алла Березовская, которые сотрудничали с этим СМИ, а также публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман. Как сообщил Линдерман в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС, все задержанные отпущены под подписку о невыезде.

В СГБ в свою очередь сообщили, что их действия в отношении семи человек были санкционированы судом в связи с подозрениями в нарушении международных санкций и проводились в рамках возбужденного еще в январе уголовного дела. Был получен большой объем информации, в том числе носители данных и документы. К лицам применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.