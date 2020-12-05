Псаки рассказала о планах работы команды Байдена перед Рождеством

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Предстоящие две недели обещают стать весьма насыщенными в рабочем графике переходной команды избранного главы американской администрации Джозефа Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис. Об этом сообщила в пятницу советник демократов Джен Паски на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN.

"Вы узнаете больше о команде избранных президента и вице-президента в начале следующей недели и узнаете больше об их группе по вопросам здравоохранения", - проинформировала она. Псаки пообещала, что дело не ограничится объявлением претендентов на места в рабочей группе будущей администрации Байдена по борьбе с коронавирусом.

"Вам следует настраиваться на две весьма насыщенные недели", - добавила Псаки, выдвинутая на должность пресс-секретаря Белого дома в новой администрации демократа.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом. Тем не менее действующий глава государства не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о пересчете голосов, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов. Пока усилия юристов Трампа в судах, по сути, успехом не увенчались.