Президент Эквадора обновил командный состав вооруженных сил

БОГОТА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Эквадора Ленин Морено принял решение назначить новых командующих сухопутными войсками, военно-морскими силами (ВМС) и военно-воздушными силами (ВВС). Об этом в пятницу сообщило агентство EFE.

По его данным, новым командующим сухопутными войсками станет Вашингтон Буньай. Рафаэль Поведа возглавит ВМС, а Густаво Агама - ВВС.

Отмечается, что новые командующие приступят к выполнению своих функций на последнем этапе правления Морено, поскольку уже 7 февраля следующего года состоятся очередные президентские выборы.