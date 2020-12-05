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Президент Эквадора обновил командный состав вооруженных сил

Агентство EFE отметило, что новые командующие приступят к выполнению своих функций на последнем этапе правления Ленина Морено, поскольку 7 февраля 2021 года состоятся очередные президентские выборы

БОГОТА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Эквадора Ленин Морено принял решение назначить новых командующих сухопутными войсками, военно-морскими силами (ВМС) и военно-воздушными силами (ВВС). Об этом в пятницу сообщило агентство EFE.

По его данным, новым командующим сухопутными войсками станет Вашингтон Буньай. Рафаэль Поведа возглавит ВМС, а Густаво Агама - ВВС.

Отмечается, что новые командующие приступят к выполнению своих функций на последнем этапе правления Морено, поскольку уже 7 февраля следующего года состоятся очередные президентские выборы.

Теги
ЭквадорМорено, Ленин
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