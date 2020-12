Обама заверил, что его жена не будет претендовать на пост президента США

МАДРИД, 6 декабря. /ТАСС/. Бывшая первая леди США Мишель Обама не собирается баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов. Об этом рассказал ее супруг, экс-глава Белого дома Барак Обама в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете La Vanguardia, приуроченном к выходу в свет первого тома его мемуаров "Земля обетованная" (A Promised Land).

"Мишель не будет баллотироваться в президенты. Я могу это гарантировать, - уточнил бывший президент. - Как я рассказываю в книге, она не любит политику". "Тем не менее я всегда буду рад поддержать ее во всем, что нужно, независимо от ее следующей цели, как и она поступала в отношении меня", - заверил Обама.

Первый том мемуаров Обамы насчитывает 768 страниц и переведен на 25 языков. Ранее у Обамы уже выходили две книги - "Мечты моего отца" (Dreams From My Father, 1995 год) и "Дерзость надежды" (Audacity of Hope, 2006 год), которые становились бестселлерами.