СМИ: ВВС США уничтожили более 20 боевиков "Аль-Каиды" в афганской провинции Гильменд

ТАСС, 6 декабря. Более 20 сторонников террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) были уничтожены в результате ударов с воздуха американских ВВС в афганской провинции Гильменд, расположенной на юге страны. Об этом в воскресенье сообщил афганский телеканал 1TV.

По его данным, среди ликвидированных боевиков - восемь иностранцев, воевавших на стороне "Аль-Каиды". Кроме того, в ходе рейда был уничтожен и назначенный "Талибаном" "наместник" западной афганской провинции Фарах Абдулла Балох.

Американские военные подтвердили, что минувшей ночью провели рейд и атаковали позиции экстремистов в уезде Над-Али в Гильменде.

После заключения соглашения о мире между Вашингтоном и "Талибаном" американские ВВС неоднократно атаковали формирования талибов в нескольких афганских провинциях. Представители сил США каждый раз подчеркивают, что американские самолеты наносят удары с целью защиты афганских сил безопасности, что не противоречит договоренностям, достигнутым с талибами в столице Катара Дохе. При этом Вашингтон настаивает на четком выполнении соглашений "Талибаном", которые, в частности, предусматривают полный разрыв талибов с сетью "Аль-Каида".

29 февраля США и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты и их партнеры по международной коалиции намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы же гарантируют, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.